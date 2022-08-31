СБУ та НАБУ розслідують можливе незаконне привласнення гуманітарної допомоги ТОП-посадовцями у Запорізькій області

Контррозвідники Служби безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро України здійснюють низку обшуків у Запоріжжі.

Ці слідчо-оперативні дії відбуваються за фактом ймовірного незаконного привласнення гуманітарної допомоги, наданої Запорізькій області від початку широкомасштабного вторгнення рф.

Серед іншого, мова йде про обшуки у:

● міськраді;

● обласній військовій адміністрації;

● складських приміщеннях та за адресами проживання причетних до злочину осіб.

Під час обшуків у посадовців Запорізької міської ради виявлено:

● речовини, схожі на наркотичні засоби, які направлені на експертизу;

● незареєстровану вогнепальну зброю та набої до неї;

● велику кількість готівки.

Наразі триває слідство за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають, додаткова інформація буде оприлюднена згодом.

Джерело: https://t.me/SBUkr/4968

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