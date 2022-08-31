СБУ та НАБУ розслідують можливе незаконне привласнення гуманітарної допомоги ТОП-посадовцями у Запорізькій області
Контррозвідники Служби безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро України здійснюють низку обшуків у Запоріжжі.
Ці слідчо-оперативні дії відбуваються за фактом ймовірного незаконного привласнення гуманітарної допомоги, наданої Запорізькій області від початку широкомасштабного вторгнення рф.
Серед іншого, мова йде про обшуки у:
● міськраді;
● обласній військовій адміністрації;
● складських приміщеннях та за адресами проживання причетних до злочину осіб.
Під час обшуків у посадовців Запорізької міської ради виявлено:
● речовини, схожі на наркотичні засоби, які направлені на експертизу;
● незареєстровану вогнепальну зброю та набої до неї;
● велику кількість готівки.
Наразі триває слідство за трьома статтями Кримінального кодексу України.
Слідчі дії тривають, додаткова інформація буде оприлюднена згодом.
Джерело: https://t.me/SBUkr/4968