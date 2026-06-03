СБУ та Нацполіція ліквідували 6 нових каналів підпільного продажу трофейної зброї в Україні
Служба безпеки та Національна поліція запобігли новим спробам нелегального продажу «трофейної» зброї та боєприпасів у різних регіонах України.
За результатами комплексних заходів ліквідовано шість підпільних каналів збуту засобів ураження і затримано організаторів оборудок.
Серед вилученого у зловмисників – автомати Калашникова, зокрема новітні російські – АК-12, а також 130 протитанкових гранатометів, понад 380 бойових гранат і майже 20 тисяч набоїв різного калібру.
● Так, у Київській та Донецькій областях затримано одразу чотирьох діючих та колишніх військових, які приховано вивозили зброю з фронтових районів сходу України для продажу.
Правоохоронці затримали одного з фігурантів у столичному регіоні, коли він діставав з багажника автомат Калашникова і гранатомет для збуту. Ще трьох зловмисників затримано в Краматорську.
● На Хмельниччині підозру отримав колишній військовослужбовець, який після виходу у відставку планував «заробити» на збуті озброєнь, вивезених з передової.
Під час обшуків у чоловіка виявлено схрони, які він облаштував у власному домоволодінні та в будинку своїх батьків.
Під час огляду схованки правоохоронці вилучили автомат АКС-74, 16 бойових гранат, 74 тротилові шашки, 1,2 кг пороху і понад 3 тисячі набоїв.
● У Кіровоградській області викрито ділка, який залучив знайомих із різних регіонів для продажу ручних гранат, а також двох автоматів Калашникова, серед яких – АК-12 з набоями.
Співробітники СБУ затримали організатора злочину «на гарячому», коли він намагався реалізувати партію зброї та боєприпасів.
● На Буковині затримано ще одного фігуранта, який під час служби в зоні бойових дій зібрав для продажу арсенал гранат типу РГО та Ф-1.
Щоб приховано переправляти їх клієнтам, він маскував «замовлення» у поштових посилках серед провізії.
● У Харкові підозру отримав 16-річний юнак, який намагався продати російський автомат Калашникова з чотирма спорядженими магазинами і трьома бойовими гранатами.
Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта і затримали його «на гарячому» під час збуту озброєнь у центрі прифронтового міста.
● У Запоріжжі викрито ділка, який підшукував кримінальників для продажу 150 ручних осколкових гранат, вивезених із зони бойових дій на південному фронті.
Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі.
Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Кропивницької, Шепетівської та Немишлянської окружних прокуратур, а також Донецької та Запорізької спеціалізованих прокуратур у сфері оборони Східного регіону та Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.
Джерело: https://t.me/SBUkr/17704