Кримінал
Сегодня 10:38
СБУ та Нацполіція ліквідували ще три «схеми для ухилянтів»

Служба безпеки і Національна поліція заблокували нові схеми ухилення від мобілізації та затримали чотирьох організаторів оборудок.

● Так, на Волині викрито водія-далекобійника, який пропонував військовозобов’язаним нелегально виїхати до ЄС у вантажному відсіку свого авто.

Правоохоронці затримали фігуранта на митному посту під час спроби вивезти «клієнта» у спеціально облаштованому тайнику вантажівки.

● У Хмельницькій області викрито двох 18-річних мешканців Буковини, які організували міжнародний «трафік» військовозобов’язаних за кордон поза пунктами пропуску.

За матеріалами справи, ділки на власних авто вивозили ухилянтів з Кам’янця-Подільського до Чернівецької області, оминаючи блокпости. Далі клієнтів супроводжували за кордон лісовими стежками.

● В Одесі правоохоронці викрили завідувачку відділення невропатології місцевої клінічної лікарні, яка торгувала фіктивними довідками про інвалідність.

Для реалізації оборудки посадовиця використовувала своє членство у експертній команді оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК).

Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон);

▪️ ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Волинській, Хмельницькій і Одеській областях спільно з Держприкордонслужбою та Національною поліцією за процесуального керівництва Кам’янець-Подільської окружної, Волинської та Одеської обласних прокуратур.

Джерело: https://t.me/SBUkr/16499

