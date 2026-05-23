СБУ та Нацполіція викрили 8 нових «ухилянтських схем» і затримали 14 організаторів оборудок

Служба безпеки та Національна поліція заблокували ще вісім схем ухилення від мобілізації і затримали організаторів оборудок у різних регіонах України.

За суми від 7 до 15 тисяч доларів США ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.

● Так, у Києві кіберфахівці СБУ викрили заступника начальника управління сервісного обслуговування одного із столичних банків, який за хабарі «бронював» ухилянтів на критично важливому підприємстві.

Зловмисника затримали в торговельному центрі «на гарячому» під час передачі йому грошей від клієнта.

● В Одесі військові контррозвідники СБУ викрили співробітника адміністративного відділення ТЦК, який безпідставно «списував» ухилянтів з військового обліку за станом здоров’я.

Також за гроші він допомагав мобілізованим уникнути покарання за самовільне залишення військової частини.

Для цього він нібито обіцяв вплинути на знайомих високопосадовців у ЗСУ та членів військово-лікарської комісії.

● Також на Миколаївщині затримано двох фігурантів, один з яких іноземець з посвідкою на постійне проживання в Україні.

За матеріалами справи, вони торгували зарубіжними паспортами та водійськими посвідченнями, в які вклеювали фотокартки ухилянтів.

● На Черкащині затримано організатора «ухилянтської схеми», який уже має судимість за вбивство.

За матеріалами справи, рецидивіст займався фіктивним працевлаштуванням військовозобов’язаних на критично важливі підприємства з подальшим виїздом за кордон під виглядом відрядження.

● У Полтавській області підозру отримали четверо блогерів, які публікували у чатах месенджерів локації блокпостів та патрульних маршрутів на території регіону.

Крім того, задокументовано, як один з підозрюваних здійснив напад на правоохоронців у місцевому ТЦК та силоміць витягнув з режимного об’єкта свого знайомого, якого мобілізували.

● На Сумщині викрито трьох адміністраторів Телеграм-каналів та групи у Вайбері, де публікували координати мобільних груп ТЦК та СП для уникнення вручення персональних повісток.

● У Вінниці викрито працівницю місцевої лікарні, яка на власній сторінці у ТікТоку агітувала військовозобов’язаних «обходити» патрулі правоохоронців, щоб уникнути мобілізації.

● На Буковині затримано посадовця районного ТЦК, який допомагав мобілізованим оформити фіктивну інвалідність через зв’язки серед лікарів.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

● ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

● ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану);

● ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

● чч.2, 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисникам загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури, Київської, Миколаївської, Полтавської, Сумської та Вінницької обласних прокуратур, а також Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Джерело: https://t.me/SBUkr/17628

