Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:52
Просмотров: 41

СБУ та Нацполіція викрили колаборанта, який працював на окупаційну адміністрацію рф після захоплення Куп’янська

СБУ та Нацполіція викрили колаборанта, який працював на окупаційну адміністрацію рф після захоплення Куп’янська

Служба безпеки та Національна поліція викрили ще одного колаборанта, який працював на рашистів у період тимчасової окупації Харківщини у 2022 році.

Зловмисником виявився місцевий різноробочий, який проживав у Куп’янському районі, а після захоплення громади добровільно влаштувався до створеної ворогом «адміністрації».

Після призначення помічником гауляйтера селища Дворічна він допомагав окупантам облаштовувати «робочі місця» в захоплених держустановах.

Крім того, фігурант проводив незаконний «перепис» місцевого населення, зокрема готував звіти для рашистів про чисельність жителів та збирав їхні персональні дані.

Найбільше ворога цікавили адреси перебування людей, які могли бути причетні до руху опору і яких у подальшому ув’язнювали до місцевої катівні.

Після деокупації населеного пункту колаборант втік до Харкова, де оселився в орендованій квартирі та сподівався «загубитися» у великому місті, щоб уникнути покарання.

Але така конспірація йому не допомогла. Співробітники СБУ встановили місцезнаходження фігуранта і затримали.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Зловмиснику загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/17645

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Коли дорога на позиції прострілюється – у небо підіймається «Вампір» (ВІДЕО)
Сегодня 09:11    20
Харківщина 26 травня
Сегодня 09:05    28
Пожежа на горі Пікуй: активісти припускають підпал, є свідки, які чули вибухи
Сегодня 09:02    37
Збито/подавлено 111 ворожих БПЛА
Сегодня 08:55    40
Танкери-діверсанти
Сегодня 08:45    59
Ціни на фрукти в Україні — актуальна вартість на 25 травня
Сегодня 08:30    87
Оперативна інформація станом на 08:00 26.05.2026 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:03    95
Очільника ОУН Андрія Мельника та його дружину перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі
Сегодня 08:00    68
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 26 травня 2026 року від ДСНС
Сегодня 07:57    75
Новини одним рядком 2.0
Сегодня 07:49    105
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 