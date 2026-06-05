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СБУ та Нацполіція викрили ще 8 «ухилянтських схем» і затримали 22 організаторів оборудок

СБУ та Нацполіція викрили ще 8 «ухилянтських схем» і затримали 22 організаторів оборудок

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували вісім нових схем ухилення від мобілізації і затримали організаторів оборудок у різних регіонах України.

За суми від 3,5 до 20 тисяч доларів США ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.

● Так, на Київщині викрито заступника гендиректора обласної психіатрично-наркологічної лікарні та завідувача одного з відділень медустанови, які «заробляли» на ухилянтах.

За хабарі посадовці оформлювали потенційним призовникам фіктивне «стаціонарне лікування», а потім безпідставно встановлювали їм групи інвалідності. Для пошуку клієнтів фігуранти залучили знайомого сімейного лікаря.

● На Буковині викрили місцеве подружжя, яке намагалося налагодити переправлення військовозобов’язаних до сусідньої країни ЄС «в обхід» блокпостів та контрольно-пропускних пунктів.

Встановлено, що ділки залучили до співпраці ще вісьмох осіб , які на авто й мотоциклах доставляли ухилянтів до кордону і допомагали їм під час його перетину лісовими стежками.

Разом з організаторами оборудки затримано правоохоронця, який «зливав» їм інформацію про наявність блокпостів на маршруті.

● У Черкаській області затримано місцеву жительку, яка торгувала фіктивними висновками військово-лікарської комісії про непридатність до служби за станом здоров’я.

Для отримання підробок фігурантка залучала знайомих лікарів, які входили до складу місцевої ВЛК.

● На Львівщині підозру отримав місцевий ділок та його син, які допомагали ухилянтам оформити фіктивну інвалідність через зв’язки серед медпрацівників.

Також затримано лікаря-хірурга, який вимагав гроші за сприяння в продовженні терміну дії ІІІ групи інвалідності військовозобов’язаному та оформленні потрібних меддокументів.

● У Вінниці затримано посадовця однієї з державних установ, який за хабарі обіцяв переведення мобілізованих чоловіків до тилових підрозділів, а також подальше оформлення відстрочки від служби.

● На Дніпропетровщині викрито двох сестер, які продавали військовозобов’язаним фіктивні довідки про інвалідність для уникнення призову.

До схеми вони залучили лікарів декількох медзакладів області, які вписували до підроблених документів неіснуючі важкі діагнози.

● На Хмельниччині 35-річний місцевий мешканець «відмазував» ухилянтів від мобілізації. Для цього він продавав їм підроблені висновки про інвалідність, які отримував нібито через особисті зв’язки в одному з медичних закладів.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

▪️ ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

▪️ чч. 2, 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисникам загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, Броварської, Черкаської та Синельниківської окружних прокуратур, а також Чернівецької, Вінницької та Львівської обласних прокуратур.

Джерело: https://t.me/SBUkr/17733

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