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СБУ та Нацполіція затримали агентів російських спецслужб, які підірвали вибухівку біля будівлі ТЦК на Житомирщині

СБУ та Нацполіція затримали агентів російських спецслужб, які підірвали вибухівку біля будівлі ТЦК на Житомирщині

Служба безпеки та Національна поліція «по гарячих слідах» затримали двох агентів рф, які здійснили замовний теракт у Бердичеві Житомирської області 24 грудня цього року.

Виконавця злочину, який підірвав саморобний вибуховий пристрій (СВП) біля місцевого ТЦК, затримали протягом 2-х годин після вчинення злочину. Його спільницю, яка власноруч виготовила вибухівку за інструкцією від куратора з рф, викрили через декілька годин після підривника.

За матеріалами справи, виконавцем теракту виявився 41-річний переселенець з Маріуполя, який раніше відбував покарання за розбій, крадіжки та наркозлочини. При цьому СВП виготовила 23-річна наркозалежна із Бердичева, яка потрапила у поле зору окупантів, коли шукала у Телеграм-каналах гроші на «дозу».

За інструкцією куратора вона власноруч зробила вибуховий пристрій, який замаскувала в харчовий контейнер і начинила металевими кульками з підшипників для підсилення уражаючої дії.

Готову вибухівку фігурантка передала рецидивісту, який прибув до Бердичева для виконання ворожого завдання.

Після зустрічі зловмисник заховав вибуховий пристрій у пакет і залишив його під дверима ТЦК.

Відійшовши на «безпечну» відстань від СВП, терорист дистанційно вчинив підрив за допомогою мобільного телефону та саморобного електродетонатора, що був закріплений на вибухівці.

Для звітності перед куратором чоловік заздалегідь встановив мобільний телефон, захований у коробку навпроти будівлі ТЦК, який транслював підрив у режимі реального часу.

За збігом обставин унаслідок події ніхто не постраждав.

Правоохоронці затримали рецидивіста, коли він рейсовим автобусом повертався до Києва, де планував «залягти на дно». Його спільницю затримали за місцем проживання співмешканця у Бердичеві.

Під час обшуків у фігурантів вилучено мобільні телефони та сім-карти із доказами їхніх злочинів.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Житомирській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Якщо вас вербують для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівлі, теракту чи мінування – одразу повідомляйте про це на чат-бот СБУ «Спали» ФСБешника» - t.me/spaly_fsb_bot (http://t.me/spaly_fsb_bot)

СБУ та Нацполіція затримали агентів російських спецслужб, які підірвали вибухівку біля будівлі ТЦК на Житомирщині

СБУ та Нацполіція затримали агентів російських спецслужб, які підірвали вибухівку біля будівлі ТЦК на Житомирщині

СБУ та Нацполіція затримали агентів російських спецслужб, які підірвали вибухівку біля будівлі ТЦК на Житомирщині

СБУ та Нацполіція затримали агентів російських спецслужб, які підірвали вибухівку біля будівлі ТЦК на Житомирщині

СБУ та Нацполіція затримали агентів російських спецслужб, які підірвали вибухівку біля будівлі ТЦК на Житомирщині

Джерело: https://t.me/SBUkr/13649

Новости портала «Весь Харьков»

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