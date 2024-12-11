СБУ та Нацполіція затримали рекетирів, які «вибивали» гроші з важкопораненого воїна ЗСУ та його дружини

Служба безпеки та слідчі Національної поліції нейтралізували злочинне угруповання, яке збиралося «обкласти даниною» і тримати в страху жителів Житомирщини. Серед потерпілих – важкопоранений воїн ЗСУ та його дружина.

Задокументовано, що зловмисники вимагали від цього подружжя 3 тис. доларів США у межах одного «траншу», а загалом збиралися «вибити» майже 1,5 млн грн для наповнення так званої «злодійської каси».

За матеріалами справи, фігуранти вдерлися до помешкання військового, коли дізналися, що він отримав від держави грошову компенсацію за осколкове поранення ноги під час боїв на передовій.

Використовуючи важкий стан воїна, фігуранти погрожували йому та дружині ножем, щоб змусити їх сплатити «данину».

У разі відмови рекетири обіцяли повернутися і насильно забрати всі гроші та інше приватне майно, а потерпілих вбити.

Співробітники СБУ затримали всіх трьох учасників угруповання, коли вони знову «навідалися» до оселі військового.

За даними слідства, очільником банди виявився рецидивіст, який уже тричі відбував покарання за викрадення людей, розбій та вимагання. Він залучив до злочину двох спільників, серед них – місцева жителька, причетна до сутенерства.

Під час обшуків у затриманих вилучено холодну зброю та мобільні телефони із доказами незаконних дій, а також готівку та побутову техніку, яку вони «вибивали» у потерпілих.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання з погрозою насильства над потерпілим, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Житомирській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13563

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