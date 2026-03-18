Сегодня 10:32
СБУ та Нацполіція затримали ще 5 агітаторів рашизму в різних регіонах нашої держави

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще пʼятьох прокремлівських агітаторів, які закликали рашистів до подальших обстрілів України та захоплення всієї території нашої держави.

● Так, на Черкащині викрито дружину настоятеля храму УПЦ (МП), яка в чатах месенджерів вихваляла путіна та агітувала до продовження повітряних ударів по Україні.

За матеріалами справи, основною аудиторією пропагандистки були її знайомі та парафіяни релігійної громади.

● У Кіровоградській області кіберфахівці СБУ затримали місцевого безробітного, який у Телеграм-каналах закликав до захоплення держустанов та повалення конституційного ладу в Україні.

● У Херсоні підозру отримав медпрацівник лікарні, який у TiкToку та в «Однокласниках» героїзував збройні угруповання рф і підтримував тимчасову окупацію Криму.

Інша фігурантка підтримувала так звану «ідею приєднання» тимчасово окупованих територій України до рф. Крім того, у своїх постах вона закликала до завдання ворожих ударів по українських містах.

● На Вінниччині правоохоронці викрили ще одного прихильника рашизму, який розповсюджував на своїй сторінці у Фейсбуку заборонену комуністичну символіку та радянські гасла.

Встановлено, що провокативний контент зловмисник брав з російських груп у різних соцмережах.

Ініційована Службою безпеки лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь рф.

Наразі прихильникам кремлівського режиму повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

● ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій);

● ч. 1 ст. 436-1 (поширення символіки комуністичного режиму);

● чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській, Кіровоградській, Херсонській та Вінницькій областях за процесуального керівництва обласних прокуратур.

Джерело: https://t.me/SBUkr/17102

