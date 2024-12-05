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СБУ та Нацполіція затримали ще 6 російських агентів-підпалювачів у різних регіонах України

СБУ та Нацполіція затримали ще 6 російських агентів-підпалювачів у різних регіонах України

Служба безпеки та Національна поліція «по гарячих слідах» затримали ще шістьох агентів спецслужб рф, які вчиняли підпали у Київській та Миколаївській областях.

За завданням ворога вони намагалися знищити підстанції та енергооб’єкти Укрзалізниці за допомогою легкозаймистих сумішей.

Окупанти завербували всіх фігурантів дистанційно через спеціально створені Телеграм-канали, де рашисти пропонують гроші в обмін на співпрацю.

Утім, замість коштів від росіян підпалювачі отримали підозру від українських правоохоронців.

● Так, на Київщині:

затримано 33-річного мешканця столиці, який після 10 років тюремного ув’язнення за крадіжки пішов на співпрацю з окупантами.

За їхньою вказівкою рецидивіст підпалив релейну шафу Укрзалізниці, яка забезпечує безперебійний рух потягів на одній із ділянок у Києві.

Ще один фігурант – 29-річний мешканець Борисполя, ігроман, який за гроші від рф сподівався «перекрити» свої програші на тоталізаторах.

Для цього зловмисник також спалив іншу релейну шафу Укрзалізниці.

● У Миколаївській області:

затримано чотирьох місцевих підлітків віком 15 та 14 років, які підпалили електропідстанцію, що забезпечує світлом більшу частину мешканців Первомайського району.

Під час обшуків у фігурантів вилучено одяг, легкозаймисті суміші та мобільні телефони із доказами злочинів.

Усім затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисникам, включаючи неповнолітніх, загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській, Миколаївській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, а також Київської та Миколаївської обласних прокуратур.

СБУ та Нацполіція затримали ще 6 російських агентів-підпалювачів у різних регіонах України

СБУ та Нацполіція затримали ще 6 російських агентів-підпалювачів у різних регіонах України

СБУ та Нацполіція затримали ще 6 російських агентів-підпалювачів у різних регіонах України

Джерело: https://t.me/SBUkr/13525

Новости портала «Весь Харьков»

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