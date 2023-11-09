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СБУ відкрила вже 68 кримінальних справ проти представників «п’ятої колони» з УПЦ (МП)

СБУ відкрила вже 68 кримінальних справ проти представників «п’ятої колони» з УПЦ (МП)

За словами речника СБУ, спектр злочинів проросійських ̶с̶в̶я̶щ̶е̶н̶н̶и̶к̶і̶в̶ «агентів в рясах» дуже широкий — від державної зради і колабораціонізму, до переправлення ухилянтів через кордон і навіть поширення дитячої порнографії.

Майже два десятки «церковників» УП (МП) вже засуджено. Вони отримали терміни від 5 до 12 років.

Окрім того, за ініціативою СБУ 19 представників проросійської церкви були позбавлені українського громадянства, бо мали російські паспорти.

Джерело: https://t.me/u_now/117697

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