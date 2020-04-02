СБУ виявила агента спецслужб РФ, який планував влаштуватись до бойової бригади Збройних Сил України

Військова контррозвідка Служби безпеки України виявила агента спецслужб Росії і викрила їх задум з агентурного проникнення до однієї з бойових бригад Збройних Сил України.

Встановлено, що громадянин Російської Федерації у 2018 році потрапив у компрометуючу ситуацію та, перебуваючи під вартою із застосуванням фізичного впливу та психологічного тиску, був завербований співробітниками ФСБ.

Невдовзі, отримавши завдання влаштуватися на військову службу до української армії, агент ФСБ був переправлений кураторами на територію України. В обхід пункту пропуску він перетнув державний кордон і легалізувався як біженець.

Упродовж року росіянин вивчав обстановку навколо військових частин, які залучені до виконання бойових завдань у складі Об’єднаних сил. Для цього він відвідував різні регіони України, у тому числі територію Донецької та Луганської областей. У місцях постійної і тимчасової дислокації військових підрозділів агент встановив контакти з окремими їх представниками. Завдяки цьому він зібрав необхідні документи, частина з яких були підроблені та посилався на нібито переслідування російськими правоохоронними органами. У 2019 році подав їх для прийняття на військову службу до однієї з бойових бригад Сухопутних військ Збройних Сил України, користуючись нормами Указу Президента «Про Положення про проходження військової служби у Збройних Силах України іноземцями та особами без громадянства».

На території нашої держави для координації дій зі співробітниками російської спецслужби агент використовував захищені канали зв’язку.

Контррозвідники спецслужби попередили проведення розвідувальної діяльності спецслужб РФ у лавах Збройних Сил України, стосовно іноземця вжито запобіжні заходи.

Служба безпеки України нагадує, що за вчинення іноземцем або особою без громадянства злочину за ч. 1 ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України, передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років. За вчинення особою злочину за ч. 1 ст. 330 (передача або збирання відомостей, що становлять службову інформацію, зібрану у процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни) Кримінального кодексу України, передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін до п’яти років.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 114 КК України – звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка припинила діяльність, передбачену частиною першою цієї статті, та добровільно повідомила органи державної влади про вчинене, якщо внаслідок цього і вжитих заходів було відвернуто заподіяння шкоди інтересам України.

Источник: ssu.gov.ua

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