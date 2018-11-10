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СБУ виявила чотири схованки зі зброєю та боєприпасами у районі проведення ООС

СБУ виявила чотири схованки зі зброєю та боєприпасами у районі проведення ООС

Співробітники Служби безпеки України залучені до операції Об’єднаних сил спільно з поліцією та військовослужбовцями ЗСУ виявили на Донеччині чотири схованки з військовими засобами ураження.

Зі схрону, що був облаштований поблизу залізничної колії у Ясинуватському районі, силовики вилучили одинадцять коробів з набоями калібру 30 мм до гармати БМП-2, три постріли до ручного протитанкового гранатомета РПГ-7, реактивний двигун до гранатомета СПГ та фрагмент топографічної карти місцевості.

У місті Залізне неподалік високовольтної електропідстанції правоохоронці виявили у схованці майже чотири кілограми тротилових шашок, десять гранат Ф-1 та вісім запалів до них, чотири двигуни до пострілів гранатомета РПГ-7 і сто шістдесят набоїв калібру 7,62 мм.

Ще з одного схрону, облаштованого у покинутій будівлі в Торецьку, оперативники спецслужби вилучили сто вісімдесят снарядів калібру 30 мм, п’ятнадцять гранат Ф-1 та більш ніж тисячу набоїв різного калібру.

У селищі міського типу Південне співробітники СБУ виявили у помешканні місцевого жителя понад шістдесят набоїв калібру 12,7 мм.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Прес-центр СБ України

СБУ виявила чотири схованки зі зброєю та боєприпасами у районі проведення ООС

СБУ виявила чотири схованки зі зброєю та боєприпасами у районі проведення ООС

СБУ виявила чотири схованки зі зброєю та боєприпасами у районі проведення ООС

СБУ виявила чотири схованки зі зброєю та боєприпасами у районі проведення ООС

СБУ виявила чотири схованки зі зброєю та боєприпасами у районі проведення ООС

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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