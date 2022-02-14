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СБУ виявила на Луганщині бойовий арсенал ворожих диверсантів, які підривали автомобілі українських військовослужбовців

СБУ виявила на Луганщині бойовий арсенал ворожих диверсантів, які підривали автомобілі українських військовослужбовців

СБУ продовжує системні контрдиверсійні заходи на сході нашої держави. У ході оперативних дій у Луганській області встановлено місцезнаходження прихованого арсеналу з боєприпасами учасників незаконних збройних формувань ОРДЛО.

Схрон із бойовими засобами ураження виявлено у напівзруйнованій будівлі в декількох кілометрах від держкордону.

Під час огляду тайника правоохоронці вилучили понад 70 ручних гранат РГД-5.

За попередніми даними, схованку облаштували учасники диверсійно-розвідувальної групи бойовиків, причетної до серії вибухів на території регіону. До складу ворожого підрозділу входив вибухотехнік з РФ.

Встановлено, що у 2015 році зловмисники здійснили підриви радіолокаційної станції і двох автомобілів співробітників СБУ та Державної прикордонної служби.

Ворожу диверсійну групу було нейтралізовано у ході масштабної спецоперації у 2018 році. За матеріалами української спецслужби ватажка бойовиків засуджено до майже 8 років ув’язнення.

У межах раніше розпочатих кримінальних проваджень тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

Заходи щодо вилучення засобів ураження проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з Державною прикордонною службою та Держслужбою з надзвичайних ситуацій.

СБУ виявила на Луганщині бойовий арсенал ворожих диверсантів, які підривали автомобілі українських військовослужбовців

СБУ виявила на Луганщині бойовий арсенал ворожих диверсантів, які підривали автомобілі українських військовослужбовців

СБУ виявила на Луганщині бойовий арсенал ворожих диверсантів, які підривали автомобілі українських військовослужбовців

СБУ виявила на Луганщині бойовий арсенал ворожих диверсантів, які підривали автомобілі українських військовослужбовців

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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