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СБУ виявила схованку з вибухівкою в районі проведення операції Об’єднаних сил
Співробітники Служби безпеки України, залучені до операції Об’єднаних сил, виявили на Донеччині схованку з вибухівкою.
З автомобілю, який знаходився в одному з гаражних кооперативів Маріуполя, правоохоронці вилучили п’ять тротилових шашок загальною вагою один кілограм та холодну зброю.
Правоохоронці встановили, що вказаний гараж орендував місцевий житель, який у 2014 році приєднався до незаконних збройних формувань.
У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.
Прес-центр СБ України
Источник: ssu.gov.ua
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