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СБУ виявила у середмісті райцентру на Кіровоградщині тайник з вибухівкою

СБУ виявила у середмісті райцентру на Кіровоградщині тайник з вибухівкою

СБУ продовжує комплексні заходи щодо вилучення із незаконного обігу бойових засобів ураження. Уході слідчо-оперативних дій у Кіровоградській області виявлено тайник з вибухівкою та боєприпасами.

Схованка була облаштована на території приватного домоволодіння в одному з районних центрів регіону.

Під час огляду схрону правоохоронці виявили:

• 200 г тротилу,

• 4 бойові гранати Ф-1 та РГД-5,

• 50 одиниць набоїв калібру 7,62 мм.

Вилучені боєприпаси направлено на експертизу.

За попередніми даними слідства, мешканець будинку нелегально зберігав засоби ураження для збуту. Своїх клієнтів підшукував через власні зв’язки, у тому числі серед представників кримінальних кіл.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні злочину та обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до нього.

Крім того, правоохоронці встановлюють джерела надходження бойових засобів ураження до учасника протиправної діяльності.

Заходи із викриття зловмисника проводили співробітники СБУ в Кіровоградській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Новоукраїнської місцевої прокуратури Кіровоградської області.

СБУ виявила у середмісті райцентру на Кіровоградщині тайник з вибухівкою

СБУ виявила у середмісті райцентру на Кіровоградщині тайник з вибухівкою

СБУ виявила у середмісті райцентру на Кіровоградщині тайник з вибухівкою

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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