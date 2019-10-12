СБУ виявила у Запоріжжі схованку з військовими засобами ураження

Служба безпеки України виявила у Запоріжжі схованку з військовими засобами ураження.

Оперативники спецслужби на околиці міста, у лісосмузі, вилучили із схрону чотири гранати Ф-1, РГД-5 та РГ-42, дві осколкові гранати ВОГ-17 та майже сотню набоїв калібру 5,45 мм.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, тривають слідчо-оперативні дії.

Заходи з виявлення та вилучення засобів ураження проводились спільно зі співробітниками ГУНП в Запорізькій області.

Пресцентр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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