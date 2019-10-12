Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:03
Просмотров: 25

СБУ виявила у Запоріжжі схованку з військовими засобами ураження

СБУ виявила у Запоріжжі схованку з військовими засобами ураження

Служба безпеки України виявила у Запоріжжі схованку з військовими засобами ураження.

Оперативники спецслужби на околиці міста, у лісосмузі, вилучили із схрону чотири гранати Ф-1, РГД-5 та РГ-42, дві осколкові гранати ВОГ-17 та майже сотню набоїв калібру 5,45 мм.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, тривають слідчо-оперативні дії.

Заходи з виявлення та вилучення засобів ураження проводились спільно зі співробітниками ГУНП в Запорізькій області.

СБУ виявила у Запоріжжі схованку з військовими засобами ураження

СБУ виявила у Запоріжжі схованку з військовими засобами ураження

Пресцентр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

На Харківщині СБУ запобігла нанесенню шкоди екології регіону
Сегодня 08:53    73
Податкова міліція спільно з СБУ та прокуратурою ліквідували канал контрабанди брендових товарів в Україну, у організатора вилучено велику партію необлікованої готівки
Сегодня 07:45    81
Через Львівську митницю ДФС в Україну ввозились великі партії брендового одягу за підробленими документами
11.10.2019 09:12    105
Заступник міського голови Дніпра перераховував бюджетні кошти комерсанту з тимчасово окупованих територій (ВІДЕО)
11.10.2019 06:14    133
На Луганщині контррозвідка СБУ викрила спробу вербування іноземця терористичною організацією «мдб лнр»
10.10.2019 09:33    103
Трьох бойовиків терористичної організації "днр", затриманих СБУ, засуджено до 9 років ув’язнення
10.10.2019 07:35    114
У Запоріжжі засуджено «підривника», який намагався скоїти терористичний акт та був затриманий контррозвідкою СБУ
09.10.2019 09:31    113
Контррозвідка СБУ попередила нові спроби вербування українців спецслужбами РФ
08.10.2019 09:46    145
На Київщині СБУ затримала поліцейського на отриманні у 15 тисяч гривень хабаря за скасування адмінпротоколу
06.10.2019 07:52    162
На Черкащині СБУ затримала прокурора на хабарі (ВІДЕО)
05.10.2019 10:52    180
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 