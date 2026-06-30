СБУ викрила 8 агентів рф на підпільній реєстрації Starlink для рашистів

Служба безпеки затримала ще вісьмох агентів рф, які на замовлення ворога реєстрували супутникові термінали Старлінк для збройних угруповань країни-агресора.

Як встановило розслідування, фігурантами виявилися мешканці різних регіонів України віком від 18 до 44 років, які потрапили до уваги російських спецслужбістів у Телеграм-каналах з пошуку «легких заробітків».

Так, на Рівненщині затримано двох мобілізованих, які самовільно залишили військову частину, а потім пішли на співпрацю з ворогом.

Після вербування обидва дезертири спочатку зареєстрували Старлінки на свої імена і передали відповідні реквізити кураторам з рф.

Після цього агенти одержали від російських спецслужбістів вказівки залучити до незаконної верифікації терміналів максимальну кількість людей.

Для цього обидва зловмисники під вигаданими приводами використали паспортні дані щонайменше 14 своїх знайомих.

У Дніпропетровській області затримано двох фігурантів, які вже мали судимість за крадіжки та грабіж.

За даними контррозвідки СБУ, ділки оформили Старлінки спочатку на себе і передали необхідні реквізити куратору з рф, а потім залучили ще 14 осіб до незаконної реєстрації терміналів.

На Волині викрито 18-річного мешканця обласного центру, який оформив Старлінк на себе та передав доступ рашистам, а потім залучив ще сімох знайомих, які незаконно активували супутникові системи для рф.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

▪️ ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

▪️ ч. 4 ст. 408 (дезертирство).

Зловмисникам загрожує від 10 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Дніпропетровської та Волинської обласних прокуратур, а також Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Джерело: https://t.me/SBUkr/17969

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