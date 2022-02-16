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СБУ викрила бойовика «ДНР», який після трирічної паузи знову захотів воювати проти сил ООС (ВІДЕО)

СБУ викрила бойовика «ДНР», який після трирічної паузи знову захотів воювати проти сил ООС (ВІДЕО)

Служба безпеки України викрила бойовика так званої «народної міліції ДНР», який обстрілював позиції українських військових. Із лав терористів він «звільнився» у 2019 році. А зараз виявив бажання знову піти на «службу» для вчинення диверсій проти сил ООС.

Слідчим СБУ вдалося встановити точну інформацію про бойовика, а також перехопити його телефонну розмову із «куратором», який пропонує терористу «новий контракт».

Зокрема, СБУ встановила, що бойовик ніс службу у так званій «9 роті 3-го мотострілецького батальйону 7 окремої мотострілецької бригади 1 армійського корпусу народної міліції ДНР». У її лавах він пройшов спеціальну бойову підготовку і отримав позивний «Грифон».

Згодом у складі НЗФ зловмисник брав участь у бойових протистояннях військовослужбовцям ЗСУ із застосуванням вогнепальної зброї різного калібру і призначення.

Слідчі СБУ зібрали беззаперечні докази того, що впродовж 2018 - 2019 років бойовик чинив збройний спротив силам АТО/ООС. Зокрема, у боях на території населених пунктів Лозове, Калинівка, у районі Світлодарської дуги та ін.

Крім того встановлено, що «Грифон» готовий відновитися на «службі» у так званій «ДНР» для здійснення диверсійно-розвідувальної діяльності проти України.

Наразі зловмиснику заочно повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України та оголошено його у розшук.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.

СБУ викрила бойовика «ДНР», який після трирічної паузи знову захотів воювати проти сил ООС (ВІДЕО)

СБУ викрила бойовика «ДНР», який після трирічної паузи знову захотів воювати проти сил ООС (ВІДЕО)

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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