СБУ викрила бойовика ДНР, який співпрацював з окупантами на Харківщині

Співробітники Служби безпеки України встановили, що співпрацювати з терористичними організаціями ЛНР та ДНР мешканець окупованого Краснодону Луганської області розпочав ще у 2014 році. Згодом він переїхав до Донецька, де вступив до незаконного збройного формування – так званої Народної міліції ДНР, отримавши посаду заступника начальника з озброєння.

З перших днів війни 56-річий бойовик разом з російськими окупаційними військами прибув на Харківщину. На території сіл Шестакове, Старий Салтів, Кутузівка Чугуївського району він організовував блокпости окупантів для протидії просуванню захисників України, визначав та доводив до відома місцевого населення порядок перетину цих блокпостів.

Повернувшись до окупованого Донецька, бойовик організував інформаційну кампанію з дискредитації воєнізованих та правоохоронних структур України.

Наразі вказаному громадянину України заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (коллаборацияційна діяльність). Такий злочин карається позбавленням волі на строк від 12-ти до 15-ти років.

Документування протиправної діяльності бойовика відбувалося за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости