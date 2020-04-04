СБУ викрила бойовика, який замінував шість мостів на Донбасі

У ході проведення оперативних заходів співробітники Служби безпеки України викрили учасника незаконних збройних формувань, який в 2014 році брав участь у мінуванні шести мостів на Донбасі, згодом підірваних терористами.

Досудове слідство встановило, що мешканець Костянтинівки на Донеччині у 2014 році добровільно приєднався до одного з підрозділів бандформування «Призрак» та протягом літа зі зброєю в руках чинив опір українським військовослужбовцям. Він брав участь у мінуванні чотирьох мостів у Лисичанську на Луганщині та двох мостів на Донеччині, згодом підірваних терористами. Під час звільнення силами АТО Донбасу він повернувся до Костянтинівки до родини та працював на низькокваліфікованих роботах.

Наразі затриманий у межах відкритого кримінального провадження співпрацює зі слідством. Він надає покази щодо діяльності терористичної організації, а також причетності РФ до окупації окремих районів Донецької і Луганської областей.

Колишній бойовик, зокрема, повідомив про облаштування бойовиками у 2014 році схрону з військовими засобами ураження. Зі схованки, яка знаходилась у полі поблизу селища Біла Гора Попаснянського району, правоохоронці вилучили автомат АК-74 калібру 5,45 мм, вивезений з тимчасово анексованого Криму, майже 200 набоїв, гранати Ф-1 та РГ-42.

Наразі фігуранту провадження оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування. Операція з викриття зловмисника проводилась Департаментом захисту національної державності СБ України та Головним управлінням СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області.

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»