СБУ викрила бойовика «МДБ ДНР» у знущаннях над військовополоненими та мирними громадянами в катівні «Ізоляція»

Служба безпеки України задокументувала злочинну діяльність бойовика так званої «МДБ ДНР». Він обвинувачується у жорстокому поводженні з військовополоненими та цивільним населенням, зокрема тортурах, що є порушенням законів та звичаїв війни.

У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що злочинні дії зловмисник вчиняв на території катівні «Ізоляція». Керував «закладом» його кум на прізвисько «Палич». Контррозвідники СБ України затримали його в Києві у листопаді минулого року.

Слідчі органів безпеки заочно повідомили бойовику про підозру у вчиненні злочинів за статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);

• ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);

• ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років.

Найближчим часом планується оголосити зловмисника у розшук.

Триває досудове слідство.

Викриття проводило ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях спільно з УСБУ у Рівненській області за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Источник: ssu.gov.ua

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