Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:18
Просмотров: 86

СБУ викрила бойовика «МДБ ДНР» у знущаннях над військовополоненими та мирними громадянами в катівні «Ізоляція»

СБУ викрила бойовика «МДБ ДНР» у знущаннях над військовополоненими та мирними громадянами в катівні «Ізоляція»

Служба безпеки України задокументувала злочинну діяльність бойовика так званої «МДБ ДНР». Він обвинувачується у жорстокому поводженні з військовополоненими та цивільним населенням, зокрема тортурах, що є порушенням законів та звичаїв війни.

У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що злочинні дії зловмисник вчиняв на території катівні «Ізоляція». Керував «закладом» його кум на прізвисько «Палич». Контррозвідники СБ України затримали його в Києві у листопаді минулого року.

Слідчі органів безпеки заочно повідомили бойовику про підозру у вчиненні злочинів за статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);

• ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);

• ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років.

Найближчим часом планується оголосити зловмисника у розшук.

Триває досудове слідство.

Викриття проводило ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях спільно з УСБУ у Рівненській області за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

«Видно свечение и слышен ультразвук»: пропаганда боевиков заметила новейшее вооружение ВСУ
Сегодня 07:26    205
СБУ викрила «серійного» псевдомінера у Харкові (ВІДЕО)
Сегодня 06:51    130
За матеріалами СБУ до восьми з половиною років засуджено «експрокурорку» тимчасово окупованого Алчевська
06.02.2022 08:52    222
СБУ ліквідувала підпільну «фабрику» фейкових акаунтів для інформаційних диверсій РФ
06.02.2022 07:05    214
Росія приховано завезла в ОРДЛО 9 тис. тонн пального, танки й артилерійські установки, - розвідка
05.02.2022 09:20    255
Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 04.02.2022
05.02.2022 09:08    186
СБ України викрила дніпропетровського підприємця, який хотів підкупити співробітника спецслужби за $500 тис.
05.02.2022 07:33    224
СБУ викрила нову мережу ворожих інтернет-агентів, які закликали до захоплення влади в Україні: їхню діяльність координували з РФ
04.02.2022 09:12    275
Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 03.02.2022
04.02.2022 08:26    159
СБУ затримала бойовика, який з гранатомета обстрілював українські позиції в районі Станиці Луганської
04.02.2022 07:32    249
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 