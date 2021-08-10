Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:09
Просмотров: 37

СБУ викрила членів всесвітньовідомої злочинної організації «Ндрангета» в Одесі: курували контрабанду кокаїну до ЄС

СБУ викрила членів всесвітньовідомої злочинної організації «Ндрангета» в Одесі: курували контрабанду кокаїну до ЄС

СБУ заблокувала контрабандний канал транзитного переправлення оптових партій наркотиків з однієї з країн Латинської Америки до Євросоюзу. Під час спецоперації в Одесі затримано трьох співорганізаторів наркобізнесу.

У зловмисників вилучено майже 60 кг кокаїну на 10 млн дол. за цінами чорного ринку.

За даними Інтерполу, затримані причетні до діяльності однієї з найпотужніших у світі злочинних організацій «Ндрангета».

Співробітники СБУ отримали інформацію про те, що учасники угруповання планують нелегально переправити через Україну до ЄС велику партію наркотиків. Контрабандний «товар» зловмисники приховали у вантажному контейнері з фруктами з однієї з південноамериканських країн.

Під час поглибленого митного огляду вантажу у Морському торговельному порту «Південний» правоохоронці виявили приховані брикети з кокаїном.

Для документування протиправної діяльності учасників наркоугруповання проведено контроль за вчиненням злочину у формі контрольної поставки.

За результатами проведених заходів, співробітники СБУ затримали поблизу порту іноземного співорганізатора наркотрафіку.

Одночасно на території одного з промислових ринків Одеської області правоохоронці затримали ще двох учасників наркоугруповання. Вони планували «зустріти» нелегальний вантаж для його подальшого переправлення до Євросоюзу.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до наркобізнесу.

Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Управління СБУ в Одеській області спільно з Держприкордонслужбою, Державною митною службою та Управлінням стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР Національної поліції за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.

СБУ викрила членів всесвітньовідомої злочинної організації «Ндрангета» в Одесі: курували контрабанду кокаїну до ЄС

СБУ викрила членів всесвітньовідомої злочинної організації «Ндрангета» в Одесі: курували контрабанду кокаїну до ЄС

СБУ викрила членів всесвітньовідомої злочинної організації «Ндрангета» в Одесі: курували контрабанду кокаїну до ЄС

СБУ викрила членів всесвітньовідомої злочинної організації «Ндрангета» в Одесі: курували контрабанду кокаїну до ЄС

СБУ викрила членів всесвітньовідомої злочинної організації «Ндрангета» в Одесі: курували контрабанду кокаїну до ЄС

СБУ викрила членів всесвітньовідомої злочинної організації «Ндрангета» в Одесі: курували контрабанду кокаїну до ЄС

СБУ викрила членів всесвітньовідомої злочинної організації «Ндрангета» в Одесі: курували контрабанду кокаїну до ЄС

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: одеса, сбу

Читайте ещё:

СБУ викрила масштабну схему розкрадання бюджетних коштів в Одесі: тільки за рік на фіктивному ПДВ держава втрачала понад 600 млн грн
Сегодня 07:37    83
СБУ викрила зловмисників, які заробляли на лікуванні військових РФ у Криму, а потім «відмивали» кошти в Києві
09.08.2021 07:17    191
СБУ затримала учасницю міжнародної терористичної організації «Ісламська держава» у Києві
08.08.2021 11:12    267
СБУ запобігла передачі оборонних відомостей представникам російської воєнної розвідки
08.08.2021 10:33    244
СБУ викрила схему фінансування бойовиків «Л/ДНР» на десятки млн доларів
07.08.2021 08:06    219
У липні СБУ заблокувала понад 60 кібератак на українські органи влади
05.08.2021 07:20    133
СБУ повернула в Мінінфраструктури Державний реєстр моряків, який раніше захопили рейдери (ВІДЕО)
04.08.2021 09:23    166
СБУ викрила масштабні схеми фінансування «ЛНР»
04.08.2021 07:00    450
СБУ викрила схему розкрадання коштів, призначених для потреб учасників АТО/ОСС
03.08.2021 07:02    206
СБУ нейтралізувала нову групу інтернет-агентів, яких координували з РФ
02.08.2021 07:17    255
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 