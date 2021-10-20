СБУ викрила ділків, які незаконно «легалізували» в Україні 3,5 тис. іноземців

Служба безпеки України викрила та припинила незаконну схему легалізації іноземців в Україні. За наявною інформацією, завдяки цьому «механізму» в Україну заїхало близько 3,5 тис. вихідців із країн підвищеного терористичного ризику.

Як вдалося встановити СБУ, для прикриття своєї діяльності, зловмисники створили низку фірм із набору іноземних студентів. Втім, замість навчання, «клієнти» використовували цей канал для подальшої легалізації в Україні, або як перевальний пункт до країн Європейського Союзу.

Більшість іноземців були вихідцями з країн Африки та Близького Сходу.

СБУ вийшла на учасників схеми в рамках кримінального провадження щодо каналів нелегальної міграції та фінансування міжнародних терористичних організацій.

У Києві та Дніпрі було проведено низку обшуків, за результатами яких правоохоронці вилучили:

Комп’ютери, засоби зв’язку та електронні носії інформації;

Документи (серед яких близько 3500 «особових справ» іноземних громадян);

Печатки фірм-контактерів;

Значні суми готівки.

Наразі, в рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення чи сприяння терористичній організації), тривають процесуальні дії.

Заходи з викриття зловмисників проводили співробітники Департаменту захисту національної державності СБУ та Управління СБУ в Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.

Источник: ssu.gov.ua

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