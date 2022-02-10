Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:53
Просмотров: 122

СБУ викрила харків’янина на співпраці зі спецслужбами РФ

СБУ викрила харків’янина на співпраці зі спецслужбами РФ

Контррозвідники Служби безпеки України у Харківській області викрили місцевого мешканця, який був завербований російськими спецслужбами.

Встановлено, що залучення харків’янина до конфіденційного співробітництва здійснювалось під час його виїзду в Росію на заробітки. При цьому представники іноземної спецслужби застосовували погрози та психологічний тиск.

Від громадянина України вимагали збирати і передавати російським кураторам актуальну інформацію у сфері оборони.

Зокрема, російську спецслужбу цікавили відомості про військові об’єкти в Харківській області, їх дислокацію, чисельність, особовий склад, наявне озброєння, систему охорони та оборони.

Після повернення нашого співвітчизника на Харківщину російські спецслужби вимагали виконання розвідувальних завдань через погрози репресіями стосовно його родичів, які залишилися в РФ.

Завдяки своєчасним діям співробітників СБУ вдалося запобігти передачі представникам країни-агресора відомостей, які могли завдати шкоди державній безпеці України.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 111 (державна зрада у формі шпигунства) Кримінального кодексу України, викритому громадянину України повідомлено про підозру.

Документування протиправної діяльності здійснювалося під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.

Нагадаємо, що відповідно до ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України звільняються від кримінальної відповідальності громадяни, які не вчиняли жодних дій на виконання злочинного завдання ворожих спецслужб і добровільно повідомили правоохоронцям про свій зв'язок з ними та поставлені завдання. Державна зрада карається позбавленням волі строком до 15 років.

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ виявила реальний схрон зі зброєю під час контрдиверсійних навчань на Донбасі
Сегодня 09:36    96
10 лютого 2015 року: обстріл Краматорська зі «Смерчів»
Сегодня 09:16    100
Украина, Грузия и Молдова имеют такие же права на безопасность, как Россия – Госдеп
Сегодня 09:12    108
Як погода може вплинути на плани нападу Росії
Сегодня 09:01    152
Последний месяц зимы с театром «ЛанжеронЪ»
Сегодня 08:47    1659
"Открываешь обшивку – и на тебя смотрят 700 летучих мышей"
Сегодня 08:26    168
На Харьковщине от полиомиелита вакцинировано всего 4% детей
Сегодня 08:00    119
Харьковские воинские части ждет проверка
Сегодня 07:35    138
Лютневі військові навчання Росії та Білорусі: що про них відомо, а що ні
Сегодня 07:17    142
РНБО збереться в Харкові
Сегодня 07:09    166
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 