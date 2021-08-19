СБУ викрила канал виготовлення фальсифікованого пального: збитки держави становлять понад 181 млн грн
СБУ заблокувала протиправний механізм виготовлення та реалізації фальсифікованого пального на території Полтавської та Кіровоградської областей. Зловмисники робили власний «бензин» на основі спирту, який закуповували на заводі в Полтавській області.
Керівництво спиртзаводу не сплачувало акцизний збір і лише на ухиленні від сплати податків державний бюджет зазнав збитки на 181 млн грн.
У ході слідства встановлено, що основою для фальсифікованого бензину слугував розріджувач на основі спирту, який виготовляли незаконно. Його змішували із компонентами пального і в результаті отримували суміш, яку продавали як «бензин».
Виготовлений фальсифікат збували оптом за готівку та вроздріб через власну мережу автозаправних станцій.
Одному з фігурантів кримінального провадження оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Триває слідство.
Заходи із викриття і документування протиправної діяльності проводило Управління СБУ в Полтавській області спільно з ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Источник: ssu.gov.ua