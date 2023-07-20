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СБУ викрила колаборантів, які мають спільний бізнес з окупантами, але хотіли «пересидіти війну» в Києві

СБУ викрила колаборантів, які мають спільний бізнес з окупантами, але хотіли «пересидіти війну» в Києві

Служба безпеки викрила ще двох колаборантів, які після співпраці з рашистами на тимчасово окупованій Луганщині приїхали в столицю України і намагалися уникнути покарання.

Зловмисниками виявилися власники заводу з виробництва алкогольної продукції в тимчасово захопленому Сєвєродонецьку.

Після початку повномасштабного вторгнення рф фігуранти відмовились перевозити виробничі потужності підприємства на підконтрольну Україні територію.

Вони «перереєстрували» власну компанію згідно з вимогами «російського законодавства» та відкрили рахунки в місцевих «філіях» банків рф.

Пізніше вони залишили у Сєвєродонецьку «довірену особу», яка контролювала роботу заводу, а самі переїхали до Києва, звідки координували ведення бізнесу.

Готову продукцію заводу ділки реалізовували через власний ресторан та розгалужену мережу точок продажу в окупованій частині на сході України.

При цьому одержані «прибутки» регулярно переводили до бюджету країни-агресора як «податки» і «збори».

Крім того, вони постійно сплачували «данину» представникам місцевої окупаційної адміністрації рф за можливість «безперешкодного» ведення бізнесу.

На підставі зібраних доказів співробітники СБУ затримали у Києві одного з організаторів злочинної діяльності. Під час обшуків у його помешканні виявлено понад 2 млн у гривневому еквіваленті та документи із доказами оборудки.

Іншого організатора «схеми» – затримано у Хмельницькому на спробі втечі за кордон.

Щодо третього фігуранта, який переховується у тимчасово окупованій частині Луганщини, – тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Наразі зловмисникам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, вчинена у складі організованої злочинної групи).

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/SBUkr/8988

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