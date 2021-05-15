СБУ викрила колишню керівницю Держгеокадастру Закарпаття на махінаціях з землею: втрати держави понад 15 млн грн

Служба безпеки України викрила факт незаконного заволодіння землями ужгородської громади на понад 15 мільйонів гривень. Ділки провели оборудку за сприяння екскерівництва Держгеокадастру в Закарпатській області та одного з держпідприємств.

Оперативники спецслужби встановили, що колишня очільниця облуправління Держгеокадастру допомогла вивести з комунальної власності земельну ділянку в Ужгороді. Її площа становила 1,6 га. За версією слідства, ділянку нелегально переоформили у користування на фізичних осіб під подальшу забудову.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) Кримінального кодексу України повідомлено про підозру ексначальниці Головного управління Держгеокадастру в Закарпатській області.

Триває досудове слідство.

Заходи із викриття оборудки проводилися спільно з ГУ Нацполіції в Закарпатській області під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.

Источник: ssu.gov.ua

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