СБУ викрила комерсантів на розкраданні коштів виділених на реабілітацію учасників бойових дій

Співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України спільно з Прокуратурою міста Києва викрили механізм розкрадання комерсантами бюджетних коштів, виділених на реабілітацію постраждалих учасників бойових дій.

Оперативники спецслужби встановили, що під час торгів на надання послуг з реабілітації воїнів, проведених Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників АТО, ділки надали неправдиві дані про наявність у медичному закладі відповідних спеціалістів та матеріально технічної реабілітаційної бази. У зв'язку з цим учасники бойових дій не отримали повний спектр реабілітаційних послуг, які передбачені за умовами тендеру.

Співробітники СБ України задокументували, що за цією схемою впродовж 2016-2017 років зловмисники протиправно заволоділи державними коштами на суму понад шість мільйонів гривень.

У межах розпочатого кримінального провадження директору закладу, який є також депутатом однієї із місцевих рад, оголошено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ст. 190 та 366 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Прес-центр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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