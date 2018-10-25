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СБУ викрила комерсантів на розкраданні коштів виділених на реабілітацію учасників бойових дій

СБУ викрила комерсантів на розкраданні коштів виділених на реабілітацію учасників бойових дій

Співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України спільно з Прокуратурою міста Києва викрили механізм розкрадання комерсантами бюджетних коштів, виділених на реабілітацію постраждалих учасників бойових дій.

Оперативники спецслужби встановили, що під час торгів на надання послуг з реабілітації воїнів, проведених Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників АТО, ділки надали неправдиві дані про наявність у медичному закладі відповідних спеціалістів та матеріально технічної реабілітаційної бази. У зв'язку з цим учасники бойових дій не отримали повний спектр реабілітаційних послуг, які передбачені за умовами тендеру.

Співробітники СБ України задокументували, що за цією схемою впродовж 2016-2017 років зловмисники протиправно заволоділи державними коштами на суму понад шість мільйонів гривень.

У межах розпочатого кримінального провадження директору закладу, який є також депутатом однієї із місцевих рад, оголошено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ст. 190 та 366 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Прес-центр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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