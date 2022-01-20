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СБУ викрила корупційну схему в Київському дитячому діагностичному центрі: серед організаторів – ексзаступниця міністра соціальної політики

СБУ викрила корупційну схему в Київському дитячому діагностичному центрі: серед організаторів – ексзаступниця міністра соціальної політики

Служба безпеки України викрила корупційну схему незаконного збагачення, яка діяла в Київському міському дитячому діагностичному центрі.

До схеми причетні колишня топчиновниця КМДА, громадські діячі і ексзаступниця міністра соціальної політики України.

За попередньою інформацією, зловмисники займалися вимаганням коштів від співробітників установи. До протиправної діяльності вони залучили керівницю Центру та понад 10 осіб медперсоналу.

Щотижня співробітники діагностичного центру були зобов’язані платити відсотки з:

● лікування та надання медичних послуг в установі поза офіційним обліком;

● неофіційної винагороди за лікарські послуги від пацієнтів;

● невжиття заходів дисциплінарного впливу та не звільнення з роботи співробітників;

● сум, отриманих від орендаторів за понаднормове використання площ;

● прибутку від закупівлі товарів та послуг у підконтрольних постачальників за завищеними цінами;

● коштів, сплачених за внесення неправдивих відомостей до медичної інформаційної системи «Helsi» (щодо вакцинації осіб від COVID-19 без фактичного проведення вакцинації).

За оперативними даними, схема діяла понад 8 місяців.

Правоохоронці затримали директорку Київського міського дитячого діагностичного центру під час отримання від підлеглої чергового тижневого платежу у сумі 30 тис. грн.

Раніше задокументували отримання нею 24 тис. грн за не звільнення з роботи працівника медзакладу за надуманими підставами.

У ході обшуків, проведених за місцем роботи та мешкання зловмисників, виявлено та вилучено:

● записи із чорновою бухгалтерією;

● банківські картки, через які проводилися розрахунки;

● грошові, ймовірно отримані протиправно.

Наразі директорці та лікарю діагностичного центру, ексраднику заступника голови КМДА з питань самоврядних повноважень та колишньому заступнику міністра соціальної політики України з питань євроінтеграції повідомлено про підозри за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних до схеми осіб.

Викриття протиправної діяльності проводили співробітники СБУ спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури.

Источник: ssu.gov.ua

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