СБУ викрила масштабний механізм привласнення в інтересах бойовиків комунального майна у Києві

Співробітники Служби безпеки України викрили масштабний механізм із привласнення у Києві комунального майна в особливо великих розмірах в інтересах бойовиків.

Оперативники спецслужби задокументували, що група осіб з використанням реквізитів Брянківського міського суду Луганської області, що знаходиться на тимчасово окупованій території, підробила низку судових рішень, на підставі яких здійснювалась незаконна перереєстрація комунального майна в українській столиці.

Надалі незаконно відчужене нерухоме майно, яке переважно знаходиться в історичному центрі міста реалізовувалось афілійованим комерційним компаніям, засновниками яких були організатори оборудки.

За результатами проведених заходів, організатору схеми оголошено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до кримінальної відповідальності всіх фігурантів справи.

У межах кримінального провадження будуть накладені арешти на незаконно відчужене майно та ініційовані судові позови органів прокуратури з метою повернення його у комунальну власність.

Пресцентр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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