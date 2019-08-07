Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:29
Просмотров: 55

СБУ викрила масштабну шахрайську схему привласнення коштів онкохворих

СБУ викрила масштабну шахрайську схему привласнення коштів онкохворих

Співробітники Служби безпеки України викрили та блокували у Києві масштабну шахрайську схему привласнення коштів громадян через мережу Інтернет.

Оперативники спецслужби встановили, що учасники угруповання, до складу якого входили мешканці столиці, пропонували громадянам надання грошових позик через спеціально створені вебплатформи. Для отримання «кредиту» зловмисники вимагали попередньо перерахувати на підконтрольні банківські рахунки кошти за так звані перевірочні і посередницькі дії, зокрема, «сплату за податок», «аванс за послуги юристів, бухгалтерів» тощо. Проте реальні грошові позики громадянам не надавались.

Від шахрайських дій зловмисників потерпали важкохворі люди, у тому числі й онкологічними захворюваннями, які потребували високовартісного лікування. У разі відмови клієнтів від «послуг» учасники угруповання, здійснюючи психологічний тиск, погрожували потерпілим нібито відмовою у «позиці» та внесенням до так званого чорного списку ненадійних позичальників.

За попередньою інформацією, зловмисники одержували від незаконної діяльності щомісяця майже 500 тисяч гривень.

Під час санкціонованих слідчих дій за місцем проживання та у транспортних засобах учасників угруповання правоохоронці виявили мобільні термінали, комп’ютерну техніку, банківські картки та інші речові докази протиправних дій.

У межах відкритого кримінального провадження двох організаторів групи затримано та повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання.

Заходи з викриття зловмисників проводились спільно з Нацполіцією.

Пресцентр СБ України

СБУ викрила масштабну шахрайську схему привласнення коштів онкохворих

СБУ викрила масштабну шахрайську схему привласнення коштів онкохворих

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Прокуратурою Київської області посадовцю державного підприємства «Українське державне аерогеодезичне підприємство» повідомлено про підозру в отриманні 100 тис грн хабара
Сегодня 07:58    29
Зловмисники відмили понад мільярд гривень на державних облігаціях – ДБР
Сегодня 07:20    51
На Дніпропетровщині викрито посадовицю фіскальної служби, через дії якої до державного бюджету не надійшло понад 2,6 млн грн
06.08.2019 09:51    92
Окружний адмінсуд повернув посаду прокурору-власнику "бабусиного позашляховика"
06.08.2019 09:14    144
Колишні бранці терористів надали СБУ свідчення про перебування в катівнях «ЛНР» (ВІДЕО)
06.08.2019 08:03    139
На Донеччині СБУ викрила на хабарі в.о. начальника управління освіти
05.08.2019 10:50    117
Журналісти зняли, як одіозний суддя Чаус з охороною розгулює в Кишиневі
05.08.2019 07:39    155
У Сумах СБУ викрила антиукраїнського інтернет-агітатора (ВІДЕО)
03.08.2019 09:46    138
СБУ блокувала діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із багатомільйонним обігом
02.08.2019 10:24    124
55 мільйонів гривень харків’яни заплатять за реконструкцію архітектурної пам’ятки (ВІДЕО)
02.08.2019 06:32    499
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 