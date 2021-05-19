СБУ викрила масштабну схему контрабанди пального в Україну: незаконно імпортовано продукції на понад 100 млн грн
Служба безпеки України задокументувала і припинила протиправну діяльність групи осіб. Ділки нелегально імпортували в Україну великі партії пального з Республіки Білорусь та РФ.
Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники постачали продукцію на адресу низки комерційних структур. Для уникнення сплати митних зборів та акцизного податку вони у документації штучно знижували вміст метилового спирту у продукції. Дії організаторів завдали державному бюджету збитки в особливо великих розмірах.
У ході досудового розслідування задокументовано, що менеджмент комерційних структур протягом 2020-2021 років реалізовував імпортовану продукцію підприємствам із ознаками «ризиковості». За попередніми даними, незаконно імпортовано продукції на понад 100 млн грн.
Ці суб’єкти господарювання не мають виробничих потужностей і не знаходяться за адресами реєстрації. До того ж засновником, директором і бухгалтером виступає одна особа.
Фактично імпортований товар в Україні організатори переробляли на нелегальних міні-НПЗ у сурогатні паливо-мастильні матеріали. Потім реалізовували за готівку без оформлення бухгалтерських документів.
У ході проведення обшуків на території Київської, Чернігівської та Луганської областей правоохоронці вилучили:
● тіньову документацію;
● печатки 300 фіктивних підприємств;
● засоби зв’язку та комп’ютерну техніку;
● банківські картки та велику суму готівки;
● обладнання для нелегального виготовлення паливо-мастильних матеріалів;
● метиловий спирт, хімічні добавки та готовий сурогат загальним об’ємом понад 1 тис. тонн.
Триває досудове слідство за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Операцію проводило Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України спільно з УСБУ в м. Києві та Київській області та Головним управлінням боротьби з фінансовими злочинами ДФС України під процесуальним керівництвом Прокуратури м. Києва.
Зважаючи на особливий резонанс у ЗМІ щодо одного з обшуків, який відбувався у будинку, де проживає мер Києва Віталій Кличко, можемо повідомити таке.
У ході обшуку за цією адресою було виявлено та вилучено:
● документацію та печатки 68 юридичних осіб;
● фінансово-господарську документацію задіяних у протиправній схемі СПД;
● ноутбуки, електронну техніку,
● необліковані кошти.
Источник: ssu.gov.ua