Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:42
Просмотров: 44

СБУ викрила масштабну схему контрабанди пального в Україну: незаконно імпортовано продукції на понад 100 млн грн

СБУ викрила масштабну схему контрабанди пального в Україну: незаконно імпортовано продукції на понад 100 млн грн

Служба безпеки України задокументувала і припинила протиправну діяльність групи осіб. Ділки нелегально імпортували в Україну великі партії пального з Республіки Білорусь та РФ.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники постачали продукцію на адресу низки комерційних структур. Для уникнення сплати митних зборів та акцизного податку вони у документації штучно знижували вміст метилового спирту у продукції. Дії організаторів завдали державному бюджету збитки в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування задокументовано, що менеджмент комерційних структур протягом 2020-2021 років реалізовував імпортовану продукцію підприємствам із ознаками «ризиковості». За попередніми даними, незаконно імпортовано продукції на понад 100 млн грн.

Ці суб’єкти господарювання не мають виробничих потужностей і не знаходяться за адресами реєстрації. До того ж засновником, директором і бухгалтером виступає одна особа.

Фактично імпортований товар в Україні організатори переробляли на нелегальних міні-НПЗ у сурогатні паливо-мастильні матеріали. Потім реалізовували за готівку без оформлення бухгалтерських документів.

У ході проведення обшуків на території Київської, Чернігівської та Луганської областей правоохоронці вилучили:

● тіньову документацію;

● печатки 300 фіктивних підприємств;

● засоби зв’язку та комп’ютерну техніку;

● банківські картки та велику суму готівки;

● обладнання для нелегального виготовлення паливо-мастильних матеріалів;

● метиловий спирт, хімічні добавки та готовий сурогат загальним об’ємом понад 1 тис. тонн.

Триває досудове слідство за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Операцію проводило Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України спільно з УСБУ в м. Києві та Київській області та Головним управлінням боротьби з фінансовими злочинами ДФС України під процесуальним керівництвом Прокуратури м. Києва.

Зважаючи на особливий резонанс у ЗМІ щодо одного з обшуків, який відбувався у будинку, де проживає мер Києва Віталій Кличко, можемо повідомити таке.

У ході обшуку за цією адресою було виявлено та вилучено:

● документацію та печатки 68 юридичних осіб;

● фінансово-господарську документацію задіяних у протиправній схемі СПД;

● ноутбуки, електронну техніку,

● необліковані кошти.

СБУ викрила масштабну схему контрабанди пального в Україну: незаконно імпортовано продукції на понад 100 млн грн

СБУ викрила масштабну схему контрабанди пального в Україну: незаконно імпортовано продукції на понад 100 млн грн

СБУ викрила масштабну схему контрабанди пального в Україну: незаконно імпортовано продукції на понад 100 млн грн

СБУ викрила масштабну схему контрабанди пального в Україну: незаконно імпортовано продукції на понад 100 млн грн

СБУ викрила масштабну схему контрабанди пального в Україну: незаконно імпортовано продукції на понад 100 млн грн

СБУ викрила масштабну схему контрабанди пального в Україну: незаконно імпортовано продукції на понад 100 млн грн

СБУ викрила масштабну схему контрабанди пального в Україну: незаконно імпортовано продукції на понад 100 млн грн

СБУ викрила масштабну схему контрабанди пального в Україну: незаконно імпортовано продукції на понад 100 млн грн

СБУ викрила масштабну схему контрабанди пального в Україну: незаконно імпортовано продукції на понад 100 млн грн

СБУ викрила масштабну схему контрабанди пального в Україну: незаконно імпортовано продукції на понад 100 млн грн

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ заблокувала мережу анонімних онлайн-ресурсів: через них ділки збували підроблені негативні тести на коронавірус
Сегодня 08:20    81
Військова контррозвідка СБУ викрила колишнього бойовика у Збройних Силах України
Сегодня 06:26    141
СБУ заблокувала діяльність підпільного нафтопереробного заводу: вилучено контрафактної продукції на 5,7 млн грн
18.05.2021 10:14    203
Под Харьковом нашли тайную трубу, через которую собирались качать нефтепродукты
18.05.2021 08:55    351
СБУ викрила орендатора Охтирської ТЕЦ на привласненні 40 млн грн. підприємства
18.05.2021 06:16    223
Співробітники ДФС припинили діяльність міжрегіональної злочинної схеми по виробництву необлікованого спирту
17.05.2021 09:21    264
ДФС викрила ряд компаній в кримінальних правопорушеннях у зовнішньоекономічній сфері
16.05.2021 10:48    324
СБУ повідомила про підозру Семену Семенченку в організації обстрілу одного з ТБ-каналів
16.05.2021 08:23    350
Водитель пойманного на взятке главы НААН "работал" на шести предприятиях сразу — полиция
16.05.2021 08:01    397
На Сумщині прикордонниками викрито схему вимагання та одержання хабарів за безперешкодний перетин кордону (ВІДЕО)
16.05.2021 07:05    302
Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 