СБУ викрила масштабну схему незаконного використання морських суден колишнім керівництвом Одеського порту: збитки понад 35 млн грн

СБУ продовжує комплексні заходи щодо захисту стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури нашої країни. У ході слідчо-оперативних дій на оборудках із державним майном викрито колишнє керівництво Одеського морського торговельного порту.

Посадовці надавали буксири портового флоту в оренду комерційним структурам за штучно заниженими тарифами.

Протиправна діяльність чиновників завдала державі збитків на більше ніж 35 млн грн.

За даними слідства, у 2017-2018 роках двоє керівників держпідприємства налагодили механізм виведення у тінь бюджетних грошей на незаконному використанні суден торговельного порту. Встановлено, що вони надавали в оренду морські буксири представникам афілійованих підприємств під виглядом сервісних послуг.

При цьому, учасники схеми штучно занижували вартість тарифів на використання держмайна. Для реалізації схеми вносили недостовірні відомості до звітної документації.

За попередніми даними, фактичні витрати на техобслуговування, ремонт та заправку пальним буксирів у десятки разів перевищували визначену посадовцями орендну плату.

Наразі слідчі СБУ повідомили двом колишнім керівникам держпідприємства про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України, триває слідство для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до нього.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводили співробітники СБУ в Одеській області під координацією Головного управління «І» Департаменту захисту національної державності ЦУ СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: ssu.gov.ua

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