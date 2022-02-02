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СБУ викрила масштабну схему розкрадання бюджетних коштів на реконструкції сміттєвого полігону на Львівщині: зірвано міжнародний проєкт під егідою ЄБРР (ВІДЕО)

СБУ викрила масштабну схему розкрадання бюджетних коштів на реконструкції сміттєвого полігону на Львівщині: зірвано міжнародний проєкт під егідою ЄБРР (ВІДЕО)

Служба безпеки України, у ході виконання заходів щодо протидії системним загрозам управлінню державою, викрила масштабну схему розкрадання бюджетних коштів на Львівщині. Зловмисники привласнили понад 6 млн грн, виділених на реконструкцію місцевого сміттєвого полігону.

Масштабний інфраструктурний проект виконувався в рамках програми міжнародної допомоги за інвестиційні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку та передбачав фінансування у десятки мільйонів гривень.

За матеріалами слідства встановлено, що у серпні-жовтні 2018 році керівник Львівського комунального підприємства, перерахував на рахунок підрядної організації авансові платежі на суму 5,49 млн. грн. Одночасно на рахунок підрядника надійшла оплата за нібито виконані роботи на суму 740 тис. грн. без підтверджуючих документів та складених актів приймання виконаних робіт.

Згідно з укладеним договором, підрядник мав провести роботи з реконструкції полігону до кінця 2018 року. Проте, як виявилося згодом, кошти підрядник скерував на рахунок «компаній-прокладок», де вони й осідали. До робіт з реконструкції полігону зловмисники так і не приступали.

У ході проведеного аудиту та ініційованої СБУ судової економічної експертизи, підтверджено нанесення шкоди громаді Львівщини на загальну суму 740 тис. грн. Також триває експертиза для підтвердження нанесення збитків на суму 5,49 млн грн.

Крім того, фактичний зрив проекту за підтримки ЄБРР завдав збитків міжнародному іміджу України як надійного партнера.

У межах кримінального провадження було проведено 6 обшуків, зокрема в офісах ділків, в адміністративних приміщеннях Львівської міської ради та за адресами мешкання фігурантів. Правоохоронці виявили та вилучили документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.

Наразі колишньому директору комунального підприємства Львівської міськради повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності усіх причетних до оборудки осіб.

Викриття протиправної діяльності проводили співробітники СБУ у Львівській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Видео

СБУ викрила масштабну схему розкрадання бюджетних коштів на реконструкції сміттєвого полігону на Львівщині: зірвано міжнародний проєкт під егідою ЄБРР (ВІДЕО)

СБУ викрила масштабну схему розкрадання бюджетних коштів на реконструкції сміттєвого полігону на Львівщині: зірвано міжнародний проєкт під егідою ЄБРР (ВІДЕО)

СБУ викрила масштабну схему розкрадання бюджетних коштів на реконструкції сміттєвого полігону на Львівщині: зірвано міжнародний проєкт під егідою ЄБРР (ВІДЕО)

СБУ викрила масштабну схему розкрадання бюджетних коштів на реконструкції сміттєвого полігону на Львівщині: зірвано міжнародний проєкт під егідою ЄБРР (ВІДЕО)

СБУ викрила масштабну схему розкрадання бюджетних коштів на реконструкції сміттєвого полігону на Львівщині: зірвано міжнародний проєкт під егідою ЄБРР (ВІДЕО)

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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