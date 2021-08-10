СБУ викрила масштабну схему розкрадання бюджетних коштів в Одесі: тільки за рік на фіктивному ПДВ держава втрачала понад 600 млн грн

Служба безпеки України в Одеській області заблокувала діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру.

Ділки майже 10 років «обслуговували» десятки підприємств реального сектору економіки та низку державних і комунальних компаній. «Сприяли» мінімізації податків, формуванні фіктивного податкового кредиту та привласненні цільових державних коштів. Лише у 2020 році через їх махінації з ПДВ держава втратила понад 600 млн грн.

Як виявило слідство, зловмисники реєстрували фіктивні комерційні структури на підставних осіб. Вдалося виявити понад 50 підприємств, через які здійснювали махінації.

Для привласнення державних грошей використовували поетапну схему. Спершу оформляли «липові» фінансово-господарські операції з фіктивними підприємствами. На їхні рахунки переводили «оплату» за зобов’язаннями. А вже звідти зловмисники знімали готівку.

До того ж, оперативники спецслужби встановили, що ділки також надавали «послуги» і зі створення схем формування безтоварного податкового кредиту.

За попередніми підрахунками, загальний обсяг незаконно сформованого ПДВ лише у 2020 році перевищує 600 млн. грн.

Завдяки діяльності центру у 2019-2021 роках не дійшла за призначенням частина бюджетного фінансування, виділеного для реалізації цілої низки важливих, у тому числі і стратегічних проєктів.

Ось лише деякі з них:

● реконструкція причалу Одеського морського порту;

● модернізація обладнання виробничої фірми з ремонту та технічного обслуговування суден;

● постачання унікального обладнання на підприємство енергетичного машинобудування, що має стратегічне значення для економіки та безпеки України.

У межах слідства проведено одночасно 24 обшуки в офісних приміщеннях «конвертаційного центру» та за адресами мешкання учасників схеми. Вилучено:

● понад 2 млн грн готівки;

● 123 печатки підконтрольних підприємств та їх уставні документи;

● електронні ключі та оргтехніку із сформованими документами, що підтверджують протиправну діяльність;

● первинну бухгалтерську документацію та чорнові записи ділків.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Викриття протиправної діяльності проводилось за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.

Источник: ssu.gov.ua

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