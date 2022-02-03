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СБУ викрила масштабну схему ухиляння від сплати податків: зловмисники провели операцій на більше ніж 200 млн грн

СБУ викрила масштабну схему ухиляння від сплати податків: зловмисники провели операцій на більше ніж 200 млн грн

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили багатомільйонну схему ухиляння від сплати податків українським суб’єктом господарювання. За попередніми оцінками, сума необлікованих операцій зловмисників за останні півтора року становить щонайменше 200 млн грн.

Як вдалося встановити СБУ, незаконна мінімізація податків передбачала махінації із касовими апаратами. ІТ-фахівці налаштували їх таким чином, щоб вони не відправляли дані про частину проведених операцій до Державної податкової служби України.

Ці «модифіковані» касові апарати було встановлено на низці торгівельних центрів, які здійснюють продаж підакцизних товарів, зокрема алкогольних виробів.

У ході слідства задокументовано факти придбання товарів і отримання чеків від розрахункових операцій, відомості про які Державна податкова служба не отримувала. Відтак на ці операції не нараховувався акцизний податок.

При цьому дані про реальні обсяги здійснених операцій передавали на підконтрольні фігурантам злочинної оборудки сервери на території України та за кордоном.

У ході обшуків на території Київської та Дніпропетровської областей було виявлено і вилучено:

• «модифіковані» касові апарати та сфальсифіковані фіскальні документи;

• комп’ютери та інші матеріали із доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин та осіб, причетних до протиправної схеми.

Викриття і документування правопорушення здійснювали кіберфахівці та слідчі СБУ під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури за сприяння Державної податкової служби.

Источник: ssu.gov.ua

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