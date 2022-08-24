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СБУ викрила мережу проросійських пропагандистів у центральній Україні

СБУ викрила мережу проросійських пропагандистів у центральній Україні

Викриті особи виправдовували збройну агресію рф проти нашої країни.

● У Дніпропетровській області:

Протягом останніх днів співробітники спецслужби викрили трьох прибічників кремлівських наративів.

Один із них – підприємець з Дніпра. Після початку повномасштабного вторгнення він розпочав активну пропаганду, оскільки був упевнений, що «русскій мір» швидко настане.

Інший ворожий агітатор – підприємець з Кривого Рогу – регулярно виїжджав на заробітки до росії. У соцмережах він активно просував контент, який дискредитує українську владу і Збройні сили України.

Працівник одного з місцевих підприємств Кривого Рогу після 24 лютого майже щодня він публікував антиукраїнський контент, де схвалював збройну агресію рф, називав окупантів «визволителями» та дискредитував українських військових.

● У Полтавській області:

Служба безпеки повідомила про підозру ще 4 особам, які відкрито поширювали маніпулятивну інформацію про ситуацію в Україні.

Так викладачка полтавського навчального закладу під час занять просувала російські наративи. Жінка визнавала правомірною окупацію українських територій.

Інший фігурант – громадянин рф, який приїхав до своєї матері в Україну. Зловмисник підтримував загарбницькі війська та агітував за введення на території України «рубльової зони».

Антиукраїнську діяльність ще двох мешканців Полтавщини співробітники СБУ блокували в інтернеті.

Задокументовано, що деструктивні матеріали пропагандисти розміщували на персональних і фейкових сторінках та в багатотисячних спільнотах у заборонених російських соцмережах.

За усіма викритими фактами правоохоронці зібрали достатню доказову базу для притягнення зловмисників до відповідальності.

Джерело: https://t.me/SBUkr/4903

Новости портала «Весь Харьков»

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