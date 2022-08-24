СБУ викрила мережу проросійських пропагандистів у центральній Україні
Викриті особи виправдовували збройну агресію рф проти нашої країни.
● У Дніпропетровській області:
Протягом останніх днів співробітники спецслужби викрили трьох прибічників кремлівських наративів.
Один із них – підприємець з Дніпра. Після початку повномасштабного вторгнення він розпочав активну пропаганду, оскільки був упевнений, що «русскій мір» швидко настане.
Інший ворожий агітатор – підприємець з Кривого Рогу – регулярно виїжджав на заробітки до росії. У соцмережах він активно просував контент, який дискредитує українську владу і Збройні сили України.
Працівник одного з місцевих підприємств Кривого Рогу після 24 лютого майже щодня він публікував антиукраїнський контент, де схвалював збройну агресію рф, називав окупантів «визволителями» та дискредитував українських військових.
● У Полтавській області:
Служба безпеки повідомила про підозру ще 4 особам, які відкрито поширювали маніпулятивну інформацію про ситуацію в Україні.
Так викладачка полтавського навчального закладу під час занять просувала російські наративи. Жінка визнавала правомірною окупацію українських територій.
Інший фігурант – громадянин рф, який приїхав до своєї матері в Україну. Зловмисник підтримував загарбницькі війська та агітував за введення на території України «рубльової зони».
Антиукраїнську діяльність ще двох мешканців Полтавщини співробітники СБУ блокували в інтернеті.
Задокументовано, що деструктивні матеріали пропагандисти розміщували на персональних і фейкових сторінках та в багатотисячних спільнотах у заборонених російських соцмережах.
За усіма викритими фактами правоохоронці зібрали достатню доказову базу для притягнення зловмисників до відповідальності.
Джерело: https://t.me/SBUkr/4903