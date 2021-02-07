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СБУ викрила міжнародне організоване угруповання контрабандистів тютюнових виробів до Євросоюзу

СБУ викрила міжнародне організоване угруповання контрабандистів тютюнових виробів до Євросоюзу

Служба безпеки України заблокувала діяльність транснаціонального організованого угруповання, яке займалось нелегальним переправленням підакцизної продукції до країн Євросоюзу. За оперативними даними, щомісячний обіг контрабанди становив до 45 тисяч євро.

За попередньою версією слідства, до складу групи входили мешканці Закарпатської та Волинської областей, а також декілька громадян однієї з пострадянських країн. Фігуранти організували незаконне переміщення через кордон оптових партій цигарок іноземного виробництва для збуту у країнах ЄС.

Переправлення товару ділки здійснювали з приховуванням від митного контролю поза встановленими пунктами пропуску.

Під час огляду вантажівки фігурантів, яка прямувала до держкордону, правоохоронці виявили понад 15 тисяч пачок іноземних цигарок, які у товарно-супровідних документах на вантаж значились як побутові товари.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 204 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності організаторів та учасників угруповання. Також перевіряється можлива причетність до сприяння контрабанді посадовців Держприкордонслужби та митників.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводились спільно з Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, слідчими ДФС, за сприяння Управління патрульної поліції та під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.

Источник: ssu.gov.ua

СБУ викрила міжнародне організоване угруповання контрабандистів тютюнових виробів до Євросоюзу

СБУ викрила міжнародне організоване угруповання контрабандистів тютюнових виробів до Євросоюзу

Новости портала «Весь Харьков»

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