СБУ викрила міжрегіональне наркоугруповання, до якого входили колишні правоохоронці

Співробітники Служби безпеки України викрили та блокували діяльність організованого міжрегіонального угруповання, яке спеціалізувалося на виробництві та збуті прекурсорів.

Встановлено, що до складу групи входили мешканці Черкаської та Київської областей, зокрема троє колишніх працівників органів внутрішніх справ. Зловмисники облаштували у підсобних приміщеннях за місцями проживання дві нарколабораторії для виробництва фенілнітропропену, який використовується для синтезу психотропних речовин амфетаміну та метамфетаміну. Готові прекурсори наркоділки реалізовували по всій території України через розгалужену мережу дилерів та інтернет.

Правоохоронці затримали п’ятьох учасників угруповання, зокрема експравоохоронців, згідно зі ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України.

Під час санкціонованих слідчих дій у помешканнях і підсобних приміщеннях фігурантів провадження виявлено обладнання для виготовлення прекурсорів та психотропних речовин, майже двісті кілограмів фенілнітропропену, понад тонну хімічних реактивів для його синтезу.

Орієнтовна вартість вилучених прекурсорів за цінами «чорному ринку» становить вісім мільйонів гривень.

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 311 Кримінального кодексу України затриманим повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Наразі вирішується питання щодо обрання зловмисникам міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Операція з викриття та блокування діяльності організованого угруповання проводилась співробітниками Управління СБУ в Черкаській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Пресцентр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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