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СБУ викрила міжрегіональну групу з фальшування Covid-сертифікатів, очолювану депутатом однієї з районних рад Харківщини

СБУ викрила міжрегіональну групу з фальшування Covid-сертифікатів, очолювану депутатом однієї з районних рад Харківщини

Служба безпеки України продовжує комплексні заходи щодо протидії системним загрозам у сфері охорони здоров’я громадян України. У ході слідчих дій на Луганщині викрито міжрегіональну групу осіб, які масово підробляли сертифікати про щеплення від Covid-19 та довідки про негативні ПЛР-тести.

За даними слідства, організував протиправну діяльність директор «Центру первинної медико-санітарної допомоги» одного з районів Харківської області, який до того ж є депутатом місцевої ради. Крім того, до оборудки причетні двоє мешканок Луганщини, які очолювали приватну комерційну структуру з працевлаштування за кордоном, а підроблені Covid-сертифікати були частиною «пакета» їхніх клієнтів.

Депутат місцевої ради відповідав за «достовірність» фальшивок. Він забезпечував внесення даних щодо щеплення до електронної системи eHealth стосовно українців, яких насправді не вакцинували. Коштувала така фальшивка 2,2 тис. грн.

Клієнтська мережа зловмисників поширювалася на Харківську, Луганську, Полтавську та Київську області. Схема діяла пів року з місячним обігом понад 100 тис. грн.

Правоохоронці задокументували 8 епізодів цієї протиправної діяльності. У ході обшуків, проведених в офісних приміщеннях комерсантів на Луганщині та у службових приміщеннях Центру на Харківщині вилучено документи, які підтверджують протиправну діяльність.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру за:

ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням);

ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України, обрання їм запобіжного заходу та відсторонення медика від виконання службових обов’язків.

Триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до схеми осіб.

Викриття протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

СБУ викрила міжрегіональну групу з фальшування Covid-сертифікатів, очолювану депутатом однієї з районних рад Харківщини

Источник: ssu.gov.ua

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