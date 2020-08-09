Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:25
Просмотров: 44

СБУ викрила мільйонні оборудки із незаконними соцвиплатами учасникам бойових дій

СБУ викрила мільйонні оборудки із незаконними соцвиплатами учасникам бойових дій

Служба безпеки України блокувала масштабне розкрадання бюджетних коштів, призначених для соціальних виплат учасникам бойових дій. Збитки держави через незаконне призначення допомоги становлять майже 7 мільйонів гривень.

За даними слідства, до оборудок із державними коштами причетні посадовці лікувальних закладів та соціальних установ столиці, а також Київської та Тернопільської областей. Фігуранти сприяли безпідставному оформленню інвалідності атовцям та привласнювали передбачені законом виплати.

Задокументовано 17 епізодів, пов`язаних із призначенням неправомірних виплат у 2018-2019 роках.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили документи осіб, на яких зловмисники планували оформити державну допомогу, і велику кількість банківських карток. У разі продовження оборудки, учасникам групи вдалося б заволодіти ще понад 6 мільйонами гривень із державного бюджету.

Наразі чотирьом фігурантам оголошено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (закінчений замах на шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

Викриття оборудки проводилось спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом Тернопільської місцевої прокуратури.

СБУ викрила мільйонні оборудки із незаконними соцвиплатами учасникам бойових дій

СБУ викрила мільйонні оборудки із незаконними соцвиплатами учасникам бойових дій

СБУ викрила мільйонні оборудки із незаконними соцвиплатами учасникам бойових дій

СБУ викрила мільйонні оборудки із незаконними соцвиплатами учасникам бойових дій

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Триває судовий розгляд у справі стосовно судді одного з місцевих судів Харкова, обвинуваченого у хабарництві
Сегодня 07:38    66
СБУ викрила пропагандистів, які намагалися загострити ситуацію в Україні через соцмережі
08.08.2020 08:51    141
Посадовцю Харківської ОДА повідомлено про підозру
07.08.2020 08:14    168
У Києві контррозвідка СБУ викрила колишнього учасника так званої «Самооборони Криму»
06.08.2020 07:59    131
Вимагання від пораненого в ООС понад 360 тис грн за групу інвалідності - службовцю Мінветеранів повідомлено про підозру
05.08.2020 07:57    138
Майже 600 тис. грн збитків під час будівництва медичної амбулаторії: директор ТОВ постане перед судом
05.08.2020 07:39    130
НАЗК направило до суду адмінпротоколи стосовно трьох працівників СБУ, народного депутата та міського голови ужгорода
04.08.2020 10:22    125
Посадовець Регіонального офісу водних ресурсів, який погорів на 135 тис. грн неправомірної вигоди, відповідатиме перед законом (ВІДЕО, ФОТО)
04.08.2020 08:45    167
6 осіб підозрюють у завданні 196,8 млн грн шкоди державі через незаконний дозвіл на видобуток газу
04.08.2020 08:36    117
Чим відрізняється викривач і заявник?
04.08.2020 06:54    181
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 