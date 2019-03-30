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СБУ викрила на хабарі керівника управління Держпраці у районі проведення ООС

СБУ викрила на хабарі керівника управління Держпраці у районі проведення ООС

Співробітники Служби безпеки України залучені до операції Об’єднаних сил викрили на хабарі керівника Головного управління Держслужби праці у Луганській області.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав від керівників підприємств вугільної промисловості щомісячну «данину» у розмірі від двох до п’яти тисяч гривень. За цю суму зловмисник обіцяв «відкладати» терміни усунення виявлених порушень законодавства про охорону праці на шахтах та у порушення вимог надавав дозволи на продовження господарської діяльності.

За висновками експертів ігнорування правил безпеки на об’єктах критичної інфраструктури могло призвести до виникнення надзвичайних ситуацій, що загрожувало життю шахтарів.

Загалом співробітники СБ України задокументували майже двадцять фактів отримання чиновником хабарів на загальну суму майже п’ятдесят тисяч гривень.

Правоохоронці затримали держслужбовця у службовому кабінеті під час отримання чергового платежу від керівника вугільного підприємства. Чиновнику оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

У межах відкритого кримінального провадження тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання про обрання чиновнику міри запобіжного заходу.

Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з Державним бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України.

Прес-центр СБ України

СБУ викрила на хабарі керівника управління Держпраці у районі проведення ООС

СБУ викрила на хабарі керівника управління Держпраці у районі проведення ООС

СБУ викрила на хабарі керівника управління Держпраці у районі проведення ООС

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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