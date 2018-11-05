СБУ викрила на хабарі одного з керівників Львівського університету безпеки життєдіяльності

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі одного з керівників Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

Оперативники СБ України встановили, що полковник служби цивільного захисту вимагав від працівника ДСНС з Херсонщини вісімдесят чотири тисячі гривень за працевлаштування у навчальному закладі.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника поблизу університету під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Вирішується питання повідомлення посадовцю про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Операція із затримання зловмисника проводилася під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Прес-центр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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