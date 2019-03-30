СБУ викрила на хабарі суддю одного з одеських райсудів

Співробітники СБ України спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та Національним антикорупційним бюро викрили на хабарі суддю одного з районних судів Одеси.

Оперативники спецслужби встановили, що у провадженні судді з 2017 року перебувала позовна заява мешканця Одеси до одного з акціонерних підприємств щодо визнання недійсним рішення про виділення житлової квартири. Справа не розглядалась по суті понад півтора роки, через що реальний власник житла не могла розпоряджатись своєю приватизованою квартирою. У лютому цього року власник квартири звернулася до Малиновського районного суду Одеси з позовом про відвід судді.

Співробітники СБ України задокументували, що у березні в приватній бесіді суддя висунув вимогу про сплату неправомірної вигоди у розмірі дві з половиною тисячі доларів США для прийняття рішення в інтересах власника квартири.

Правоохоронці затримали суддю під час отримання всієї суми хабара.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Прес-центр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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