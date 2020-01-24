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СБУ викрила на хабарі у $85 тисяч керівника управління ДФС в Полтавській області

СБУ викрила на хабарі у $85 тисяч керівника управління ДФС в Полтавській області

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України викрили на отриманні неправомірної вигоди першого заступника начальника оперативного управління ГУ ДФС в Полтавській області.

Оперативники спецслужби встановили, що полковник податкової міліції вимагав та отримав від приватного підприємця $85 тисяч за повернення вилученого майна та непритягнення до кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків. До протиправної діяльності посадовець залучив як посередника свого знайомого.

Правоохоронці затримали обох зловмисників відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у середмісті Полтави під час отримання всієї суми хабара.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Встановлюються інші посадові особи податкової, можливо причетні до протиправної діяльності.

Заходи із викриття правопорушників проводилися спільно з Теруправлінням ДБР, розташованим у місті Полтава, під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.

СБУ викрила на хабарі у $85 тисяч керівника управління ДФС в Полтавській області

СБУ викрила на хабарі у $85 тисяч керівника управління ДФС в Полтавській області

СБУ викрила на хабарі у $85 тисяч керівника управління ДФС в Полтавській області

СБУ викрила на хабарі у $85 тисяч керівника управління ДФС в Полтавській області

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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