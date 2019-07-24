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СБУ викрила на хабарях керівництво одного з митних постів Миколаївщини

СБУ викрила на хабарях керівництво одного з митних постів Миколаївщини

У межах протидії системній корупції в органах виконавчої влади співробітники Служби безпеки України викрили на хабарях керівників одного з митних постів Миколаївської митниці Державної фіскальної служби.

Оперативники спецслужби встановили, що начальник посту разом із заступником та митним брокером налагодили механізм отримання неправомірної вигоди від представника суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності. За різні суми неправомірної вигоди посадовці обіцяли підприємцю не створювати штучних перешкод під час експорту товарів до однієї із країн Близького Сходу.

Правоохоронці затримали брокера на робочому місці під час отримання чергового «траншу» у розмірі 2 000 доларів США.

Раніше співробітники СБУ задокументували п`ять епізодів отримання співробітниками митниці неправомірної вигоди на загальну суму 6 000 американських доларів.

Під час обшуків в адміністративній будівлі митного посту, домоволодіннях фігурантів справи та автомобілі брокера вилучено майже 27 000 доларів США та 200 000 гривень.

Наразі начальник митного посту та обидва його підлеглих затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозри у скоєнні злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та інших посадових осіб митниці, можливо причетних до протиправної діяльності.

Заходи із викриття зловмисників проводились спільно зі слідчими ДБР під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури.

Пресцентр СБ України

СБУ викрила на хабарях керівництво одного з митних постів Миколаївщини

СБУ викрила на хабарях керівництво одного з митних постів Миколаївщини

СБУ викрила на хабарях керівництво одного з митних постів Миколаївщини

СБУ викрила на хабарях керівництво одного з митних постів Миколаївщини

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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