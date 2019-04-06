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СБУ викрила на систематичних хабарах посадовців одного з департаментів КМДА

СБУ викрила на систематичних хабарах посадовців одного з департаментів КМДА

Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичному отриманні хабарів двох посадовців Департаменту соціальної політики Київської міської державної адміністрації.

Оперативники спецслужби встановили, що завідувач та головний спеціаліст сектору з питань забезпечення засобами реабілітації налагодили механізм отримання неправомірної вигоди від громадян, які мають групу інвалідності, за отримання дозволів на забезпечення їх легковими автомобілями на пільгових умовах. Вартість «послуг» зловмисників становила від трьохсот до тисячі американських доларів за кожен дозвіл.

Правоохоронці затримали обох посадовців у Солом’янському районі столиці під час одержання чергової частини неправомірної вигоди у розмірі трьохсот доларів США від киянина із другою безстроковою групою інвалідності.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії. Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру.

Операція із викриття чиновників проводилася спільно з прокуратурою міста Києва за сприяння Управління з питань запобігання та виявлення корупції КМДА.

Прес-центр СБ України

СБУ викрила на систематичних хабарах посадовців одного з департаментів КМДА

СБУ викрила на систематичних хабарах посадовців одного з департаментів КМДА

СБУ викрила на систематичних хабарах посадовців одного з департаментів КМДА

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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