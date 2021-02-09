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СБУ викрила одеську будівельну компанію у несплаті податків до держбюджету на понад 7 мільйонів гривень

СБУ викрила одеську будівельну компанію у несплаті податків до держбюджету на понад 7 мільйонів гривень

Служба безпеки України викрила одну з одеських будівельних компаній на масштабному ухиленні від сплати податків. Для цього менеджмент фірми розробив протиправну схему продажу нерухомості.

Оперативники спецслужби встановили, що компанія декларує про початок робіт з травня 2017 року і є замовником будівництва житлового комплексу. Керівництво фірми не зареєструвало структуру, згідно із законодавством, платником податку на додану вартість.

Натомість власники бізнесу, уникаючи оподаткування, продавали квартири, паркувальні місця, площі для комерційних структур. Кошти від клієнтів вони переводили на рахунки компанії без відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності.

За попередніми висновками експертів, через оборудку з податками державний бюджет не дорахувався понад 7 мільйонів гривень.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України правоохоронці провели обшук в офісі будівельної компанії. Під час слідчих дій вилучено документацію, чорнові та робочі записи, які підтверджують протиправну діяльність.

Тривають слідчі дії.

Викриття оборудки проводилось за координації Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки у взаємодії з ГУ ДФС в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Источник: ssu.gov.ua

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