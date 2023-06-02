СБУ викрила підприємців на Сумщині, які продавали товари для військової промисловості в рф

Служба безпеки ліквідувала ще одну тіньову схему продажу українських товарів для військової промисловості країни-агресора.

Оборудку організував мешканець Сумщини - власник місцевого підприємства з виробництва електротехнічного обладнання для різних видів транспорту. Його спільник - колишній бізнес-партнер, який проживав у Києві та був зареєстрований як внутрішній переселенець з Луганська.

Зловмисники налагодили серійне виробництво стартерів на дизельні двигуни для російської залізниці.

Готову продукцію ділки невеликими партіями перевозили до рф в обхід контрольно-пропускних пунктів на державному кордоні.

На території країни-агресора зловмисників зустрічали їхні російські партнери, які розраховувались за товар і переправляли його підприємствам «росзалізниці», зокрема у тимчасово окупованому Криму.

«Звичайна» вартість одного агрегату становила 850 дол. Втім, організатори «схеми» продавали його росіянам за вдвічі вищою ціною, оскільки в рф існує гостра нестача відповідних комплектуючих через санкції.

Надалі ворог використовував придбані запчастини для ремонту локомотивів, якими здійснювали перекидання російських військ з українського півострова на південний фронт.

Співробітники СБУ затримали обох фігурантів на спробі переправлення до рф нової партії стартерів у кількості 50 одиниць.

Під час обшуків на виробництві та за адресами проживання затриманих виявлено:

● мобільні телефони, комп’ютери, фінансово-господарську і технічну документацію із доказами злочинної діяльності;

● гранату Ф-1 із запалом.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Обидва фігуранта – під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Джерело: https://t.me/SBUkr/8511

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